Anna-Carina Woitschack: "Playboy"-Kracher! Zieht sie jetzt für das Männermagazin blank?

"Jede große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt!", schreibt Anna-Carina nun zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts, auf dem sich die Beauty perfekt gestylt vor der Kamera präsentiert. Eigentlich eine schöne Botschaft. Doch ihrer Community scheint das Foto zum Anlass zu nehmen, um über ein mögliches Playboy-Shooting der Sängerin zu sinnieren. So heißt es unter dem Schnappschuss: "Demnächst im Playboy?".

Huch, definitiv eine Frage, die bei Anna-Carina für große Verwunderung sorgt. So entgegnet sie entgeistert: "Warum?". Die Userin will die Antwort darauf jedoch kennen: "Hätte ja sein können. Aber der Playboy hat dich doch gefragt oder?"

Was an den Gerüchten dran ist, ist jedenfalls nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich nicht weiter dazu. Wir können also gespannt sein...