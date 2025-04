Anna Ermakova: Hat DIESER Promi-Mann ihr Herz erobert?

Zärtlich schmiegt sie sich an ihn. Ihr Gesicht strahlt vor Glück – so unbeschwert hat man Anna schon lange nicht mehr gesehen. Der attraktive Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter: Rúrik Gíslason (37), genau wie Anna ein Gewinner der Tanzshow "Let’s Dance" – allerdings zwei Jahre vor ihr. Auf einer Party posierten die beiden für die Fotografen und hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Doch nicht nur vor der Kamera wirkten sie vertraut – auch abseits der Blitzlichter wurde beobachtet, wie sie sich angeregt unterhielten, innig zusammenstanden und bestens harmonierten. Es schien, als würde es zwischen dem schmucken Isländer und der Britin gewaltig knistern. Kein Wunder – schließlich haben Anna und Rúrik einiges gemeinsam: Sie sind sportlich, ehrgeizig und erfolgreich. Optisch würde der 37-Jährige ebenfalls in ihr Beuteschema passen. Denn sie wünscht sich einen Mann mit einer Körpergröße von mindestens 1,80 Meter – mit 1,84 Meter erfüllt er das locker.

Auch umgekehrt sieht es recht gut aus: Rúrik schätzt positive, stilvolle und ehrliche Frauen mit einem Sinn für Gesundheit – Eigenschaften, die Anna verkörpert. Die beiden wären ein echtes Traumpaar – und die Zeichen stehen auf: vielversprechend!