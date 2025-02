"Let's Dance": Das sind alle Gewinner der letzten Jahre!

Nicht viele "RTL"-Zuschauer haben Pascal Hens diese gewaltige Leistung zugetraut. Doch der Handballer bewies seinen Kritikern bei der "Let's Dance"-Staffel 2019, welches Talent in ihm steckt. Er tanzte sich an der Seite der hübschen Ekaterina Leonova bis ins Finale und gewann schlussendlich sogar die Show. Für die Profitänzerin der dritte Sieg in Folge!