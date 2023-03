Anna Ermakova: Tränen-Drama hinter den "Let's Dance"-Kulissen! Ihr Herz zerbricht in 1000 Teile

Der süße Rotschopf Anna tanzte sich bei seinen ersten "Let’s Dance"-Auftritten in die Herzen der Fans. Nach ihrer tollen Darbietung in der Kult-Show schrieb Boris: "Ja! Guter Start!" Klar, Annas Erfolg im Rampenlicht gefällt ihm. Dabei merkt er gar nicht, wie unangenehm ihr diese Daddy-Show manchmal ist. Erst kürzlich gestand die Studentin in einem RTL-Podcast, wie sehr ihr die Vaterfigur fehle. Sie sprach auch darüber, dass sie kein Deutsch kann. "Aber wenn man mal darüber nachdenkt: Irgendjemand muss dir die Sprache beibringen. Und wenn er nicht da ist, wenn du jung bist und aufwächst, wie sollst du die Sprache dann lernen?", fragt Anna beschämt.