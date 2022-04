Noah Becker: Bitteres Geständnis! Jetzt packt der Sohn von Boris Becker aus

In die Fußstapfen seines prominenten Vaters wollte Noah trotzdem nie treten. „Alle hätten mich immer nur mit ihm verglichen“, sagt der Sohn von Boris Becker. „Aber ich will mein eigenes Ding machen.“ Und das hat er geschafft. Bereits mit 16 Jahren gründete Noah Becker sein eigenes Modelabel "Fancy" mit Sitz in Miami. Seine junge, ausgefallene und vorallem bezahlbare Mode erfreut sich vorallem in den USA großer Beliebtheit! Seine Leidenschaft für Mode teilt Noah Becker auch mit seiner Freundin Dania Macias, die als Model arbeitet. Der Promi-Sohn und die Schönheit sind bereits seit 2020 ein Paar. Nur vier Monate nach ihrem Kennenlernen folgte die Blitz-Verlobung, von einer Hochzeit war seither nicht mehr die Rede.