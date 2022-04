Anna Ermakova: Von früher bis heute - So krass hat sie sich verändert

Das kleine Mädchen

Am 22. März 2000 wurde Anna Ermakova in London geboren. Doch schon ihre Geburt stand unter keinem guten Stern, denn die Beziehung zwischen ihren Eltern war mehr eine Affäre als eine Liebesbeziehung. Das Verhältnis zwischen Boris Becker und Annas Mutter war sogar so schlecht, dass die Tennislegende die Vaterschaft abschritt. Doch ein Test schaffte 2001 dann die Gewissheit: Boris Becker ist der biologische Vater von Ermakova. Doch trotz der unwiderlegbaren Wahrheit, dass der Wimbledon-Held ihr Papa ist, konnte die kleine Anna nie eine innige Bindung zu ihm aufbauen...