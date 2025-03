Anna Heiser: Allein in Deutschland! Warum sie ihre Familie in Namibia zurücklässt

Trotz des vermeintlich harmlosen Grundes fällt es Anna nicht leicht, ihre Familie für mehrere Tage zurückzulassen. "Als Mutter alleine zu verreisen, bedeutet für mich, im Zwiespalt zu sein – einerseits freue ich mich auf eine Pause, andererseits vermisse ich meine Räuber jetzt schon wahnsinnig", gibt sie offen zu. Wie lange sie in Polen bleibt, verrät sie nicht – doch eines ist sicher: Fans und Follower warten gespannt darauf, ob sie sich bald wieder mit Gerald in Namibia zeigt. Denn nach all den Spekulationen bleibt nur eine Frage: Ist es wirklich nur eine harmlose Reise oder vielleicht doch der erste Schritt in ein neues Leben?

Erst kürzlich verkündeten Anna und Gerald, dass sie trotz ihrer Probleme zusammen bleiben wollen. Doch sie entschieden sich für einen harten Cut: Sie wollen nach Polen ziehen. Ob der Plan noch aktuell ist?