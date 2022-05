Anna Heiser: Baby-Auszeit! Sie stößt an ihre Grenzen

Anna braucht eine Pause

"Ich sitze gerade im Büro und versuche, mich zu konzentrieren. Ich habe zwischendurch den Gedanken gehabt, dass mir der Ausgleich fehlt, seitdem ich Mama bin", erklärt die gebürtige Polin. "Leon beansprucht meinen ganzen Tag für sich, was auch in Ordnung ist. Er ist ja mein Kind und ich mache es gerne. Aber langsam müsste ich ein bisschen Zeit für mich freischaufeln. Auch, wenn es eine halbe Stunde spazieren gehen wäre."

Leider gestaltet sich das nicht ganz so einfach. "Das Problem mit dem Spaziergang ist, dass ich Angst vor Leoparden und anderen wilden Tieren habe. Deswegen gehe ich ungern alleine spazieren. Geschweige denn mit Kopfhörern in den Ohren, wie ich es in Deutschland gemacht habe", verrät sie.

Zum Glück lassen die Vorschläge ihrer Fans nicht lange auf sich warten. Am Ende entscheidet Anna sich dazu, mit Yoga anzufangen. Ein wunderbarer Ausgleich zu ihrem stressigen Alltag!

