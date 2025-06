Anna Heiser: Bittere Tränen! Sie versteckt sich vor ihrem Sohn

In ihrer Instagram-Story schlägt Anna am Mittwoch ernste Töne an. "Morgen wird sich ergeben, wer letztendlich die Farm bekommt, deswegen war gestern ein sehr emotionaler Tag für mich", gibt sie zu. "Ich lag gestern Abend mit Leon in seinem Zimmer, habe mir das Gemälde an der Wand angeschaut, mich daran erinnert, wie ich es gemalt habe und dabei dezent geheult. Ich musste natürlich leise heulen, damit mein Sohn das nicht mitbekommt."