Anna Heiser: Sorge um ihren Sohn - plötzliche Not-OP!

"Eigentlich müsste ich für meinen Sohn da sein und es tut mir auch wahnsinnig leid, denn bei so viel Blut bin ich fast ohnmächtig geworden. Ich muss für ihn da sein, aber ich kämpfe selber, dass ich nicht umkippe. Und deswegen bin ich so froh, dass meine Kinder so einen tollen Papa haben und wir uns das teilen können."