Anna Heiser: "Das Leben ist bescheuert" - Sie ist einfach nur sprachlos

Anna ist schockiert

"Das Leben ist bescheuert. Ich mache mir jetzt 'Sorgen' darum, dass wir jetzt nicht pünktlich zum Campen fahren. Ich lebe abgeschottet mit meiner Familie auf einer Farm mitten im Nirgendwo und kriege nur am Rande mit, was in Europa passiert", so Anna. "Es ist ein Wahnsinn, dass nach 100 Jahren der Scheiß wieder anfängt. Ich meine, gut. Zwischendurch gab es auch wieder Kriege, aber die waren glaube ich nie so nah, wie das jetzt ist."

Und weiter: "Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, dass die Menschheit nichts daraus lernt. Ich weiß natürlich, dass Kriege einfach aus zwei Gründen passieren, Macht und Geld. Und so lange es das geben wird, wird es Kriege geben. Aber eigentlich hatte ich immer noch die Hoffnung, dass wir so viel gelernt haben, dass man einfach so etwas vermeiden könnte. Ich hoffe nur, dass nicht zu viele unschuldige Menschen sterben werden. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich selten Nachrichten gucke, weil das Leben dann einfacher ist."

