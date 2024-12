Anna Heiser: Entscheidung um ihre Ehe gefallen

Doch das Liebesglück der beiden habe scheinbar in letzter Zeit stark gelitten. Schon Anfang Dezember sprach Anna auf Instagram offen über die Probleme in ihrer Ehe: "Wir sind dabei, uns zu verlieren." Sie habe nie gedacht, dass sie jemals so einen Satz "fühlen" würde, doch er spiegele die Realität ihrer Beziehung wider.

"Seit Jahren teile ich hier mein/unser Leben und werde keine heile Welt mehr vorspielen. Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss", erklärte die 34-Jährige ihren Followern. Anna beschrieb, dass die Liebe zwischen ihnen von negativen Emotionen überschattet werde: "Der enorme Druck, der auf uns lastet, erlischt jegliche Gefühle."