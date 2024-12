Umut Tekin & Emma Fernlund: Darum gehen sie jetzt getrennte Wege

Erst kürzlich kamen Trennungsgerüchte auf, nachdem Umut seine Emma in einem Hamburger Club betrogen haben soll. "Jemand hat Umut am Wochenende beim Feiern gesehen und er war wohl die ganze Zeit mit Mädchen am Labern. Er war ohne Emma da. Später hat man ihn dann oberkörperfrei auf einem Parkplatz gesehen, wie sie gelabert haben", berichtete eine Augenzeugin auf TikTok. Es soll nicht nur beim Reden geblieben sein. Was dran an den Gerüchten ist? Unklar. Emma und Umut sind jedoch weiterhin ein Paar. Bei den "Reality Awards" am Wochenende erschienen die beiden gemeinsam. Von Trennung kann also nicht die Rede sein.

