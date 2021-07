Anna Heiser: Oben ohne! Sie posiert im knappen Höschen

Das will die Ehefrau von Farmer Gerald sich aber nicht gefallen lassen! "Jetzt muss ich mich dazu äußern, weil mir gerade der Kragen platzt. Bei einem Foto, wo ihr meinen Rücken seht, mich als niveaulos zu bezeichnen... Seid ihr eigentlich ganz dicht? Das geht gar nicht! Ich werde mich für meinen Rücken nicht schämen. Ob es euch gefällt oder nicht! Ich habe mich nicht komplett ausgezogen und auch wenn, würde es euch einen Scheißdreck angehen", feuert die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story.

"Solche Äußerungen, mich als peinlich, niveaulos und so weiter zu bezeichnen... es ist einfach unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Ihr seht nicht meine Brüste, ihr seht nicht meinen Hintern oder was auch immer. Und auch wenn, ist es meine Entscheidung, nicht eure", meckert Anna. "Ob sich Leon dafür schämen wird oder nicht...? Glaube ich nicht, weil man einfach nichts sieht. Versteht ihr das nicht? Oder was ist euer fucking Problem? (...) Ihr habt es wieder geschafft, mich zu verunsichern. Danke dafür!"

Trotz der Kritik will Anna das Foto allerdings nicht löschen! "Ich habe wirklich überlegt, dieses Foto zu löschen, obwohl ich nichts falsch daran finde. Aber zum Glück habe ich einen lieben Mann, der 100 prozentig hinter mir steht und gesagt hat, dass ich es drin lassen soll. Also, wenn es euch nicht gefällt, geht einfach weg und lasst mich bitte in Ruhe", fordert sie.

