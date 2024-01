Anna Heiser: Katastrophe an Silvester! Ihre Kinder mussten ins Krankenhaus

2024 soll alles besser werden. Anna hat bereits große Pläne. "Das erste ist natürlich, dass wir weiter um die Farm kämpfen. Wir haben schon paar Ideen, wie wir das machen. Da werden wir euch demnächst einweihen!", kündigte sie in ihrer Story an. Außerdem möchte die Zweifach-Mama wieder mehr für sich selbst tun. "Ich möchte mich dieses Jahr wieder wohl in meinem Körper fühlen und nach den Schwangerschaften zurück zur Form kommen." Sportliche Neujahrsvorsätze!

