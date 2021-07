Anna Heiser: Kinderheim-Knaller! Ihr Entschluss steht fest

Anna hat große Pläne

"Ich habe seit ein paar Monaten den Traum, ein Kinderheim in Namibia zu gründen, um Kinder von der Straße zu holen und denen eine bessere Zukunft zu ermöglichen", verrät Anna in ihrer Instagram-Story. "Ich habe überlegt, ob ich das auf eigene Faust mache oder mich an ein bestehendes System andocke." Eine Freundin habe ihr bereits erklärt, dass es als Einzelkämpferin etwas schwierig sein könnte, sich diesen Traum zu verwirklichen.

"Deswegen werden wir darüber sprechen, ob es Sinn macht, dass ich mit einsteige und wir dann die Kapazitäten erhöhen, um vielleicht noch einen Standort zu eröffnen", so die Löwenmama. "Ich werde alles versuchen um etwas Gutes hier machen zu können. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Ich sage immer: Ich bereue liebe das, was ich gemacht habe, als das, was ich nicht gemacht habe."

