Damit die Fans trotz Auszeit dabei sein können, nimmt das Paar die Zuschauer in der Special-Sendung „Bauer sucht Frau - Anna & Gerald im Babyglück“ am 8. Juni mit auf eine emotionale Reise durch die Schwangerschaft. Neben aufregenden Einblicken in die Geburt und die Taufe ihres Sohnes, wollen Gerald und Anna Heiser zudem endlich das Geheimnis um den Babynamen lüften. „Es sind viele Namen herumgeflogen. Einer der Hauptgründe unseren Namen auszuwählen, war dass es in vielen Sprachen ein einfacher Name sein musste. Da wir doch sehr international sind und viele Sprache haben. Da ist ein leicht auszusprechender Name ein Pluspunkt“, verriet der stolze Papa bereits vorab. Die beiden machen es aber wirklich spannend...

