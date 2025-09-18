Anna Heiser macht große Verkündung: „Wir haben es getan”

Doch nun gibt es endlich einen Grund zum Jubeln: „Wir haben es getan“, verkünden die beiden voller Stolz in ihrer Insta-Story. Dazu posten sie ein fröhliches Foto von sich am Strand, auf dem sie eine Mappe mit einem polnischen Schriftzug in den Händen halten – ein Symbol für ihren nächsten großen Schritt.