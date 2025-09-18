Anna Heiser macht große Verkündung: „Wir haben es getan”
Anna und Gerald Heiser können einen weiteren Meilenstein feiern. Sie haben nach der Auswanderung den nächsten großen Schritt gewagt.
Anna und Gerlad Heiser freuen sich über einen weiteren Meilenstein.
© IMAGO / Eventpress
Ein Neuanfang für Anna (35) und Gerald Heiser (40)! Das bekannte „Bauer sucht Frau“-Paar hat eine bewegte und herausfordernde Zeit hinter sich, die ihnen einiges abverlangt hat. Zunächst durchlebten Anna und Gerald eine schwere Ehekrise, die sie an ihre Grenzen brachte und ihre Beziehung auf eine harte Probe stellte.
Doch anstatt aufzugeben, entschieden sie sich gemeinsam für einen radikalen Schritt: Sie verkauften ihre geliebte Farm in Namibia, die für beide viele Erinnerungen und Lebensabschnitte bedeutete, um einen kompletten Neustart zu wagen – und zwar in Polen, Annas Heimatland.
Anna & Gerald Heiser: Zwischen Herausforderungen und Aufbruchsstimmung
Vor wenigen Wochen war es schließlich so weit: Die Heisers packten ihre Sachen, verabschiedeten sich von ihrem bisherigen Leben in Afrika und wanderten mit ihren zwei Kindern, Leon und Alina, nach Polen aus. Dieser Schritt war nicht nur mutig, sondern auch mit vielen Emotionen verbunden.
Auf Instagram nehmen Anna und Gerald ihre zahlreichen Followerinnen und Follower seitdem hautnah mit auf ihre Reise, berichten offen von den Höhen und Tiefen der Auswanderung und zeigen immer wieder die teils harte Realität – zwischen anstrengenden Behördengängen, organisatorischem Stress und dem schmerzlichen Abschied von Freunden und vertrauter Umgebung.
Endlich ein eigenes Zuhause an der polnischen Küste
Doch nun gibt es endlich einen Grund zum Jubeln: „Wir haben es getan“, verkünden die beiden voller Stolz in ihrer Insta-Story. Dazu posten sie ein fröhliches Foto von sich am Strand, auf dem sie eine Mappe mit einem polnischen Schriftzug in den Händen halten – ein Symbol für ihren nächsten großen Schritt.
In einem ausführlichen Beitrag klären sie weiter auf: „Hallo neues Kapitel, hallo neues Zuhause! Hallo Küste! Heute haben wir den Kaufvertrag für unser gemeinsames Haus unterschrieben“, teilen sie ihre Freude mit der Community.
Nach ihrer Ankunft in Polen wohnten Anna, Gerald und die Kinder zunächst ganz in der Nähe von Annas Familie, bezogen dann eine eigene Wohnung in Danzig. Jetzt, mit dem Kauf ihres eigenen Hauses, haben sie endlich eine langfristige Bleibe gefunden und können in ihrer neuen Heimat an der polnischen Küste komplett neu durchstarten.
Am 1. November soll das neue Haus bereits bezogen werden können. Wie schön!