Anna & Gerald Heiser: Zuckersüße Nachricht! "Heute beginnt ein neues Kapitel"

Anna und Gerald Heiser haben schon einige schwierige Zeiten durchgemacht. Ihre Beziehung war nicht immer so rosig, wie manch ein Fan vielleicht angenommen hat. Vor einigen Monaten hat sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin getraut und öffentlich über ihre Eheprobleme gesprochen. Zusammen mit ihrem Liebsten musste sie eine Paartherapie machen. Heute läuft es zwischen den beiden wieder besser und sie wollen bald einen Neuanfang in Polen wagen. Wie sehr Anna ihren Gerald trotz der Höhen und Tiefen noch liebt, verrät sie nun in einem rührenden Instagram-Beitrag ...