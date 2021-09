Anna Heiser: Mega-Überraschung! Jetzt wendet sich das Blatt plötzlich

Dieses Mal häufen sich unter dem Beitrag allerdings keine negativen Kommentare. Stattdessen nehmen ihre Fans sie in Schutz:

"Vor allem nehmen sich die Papas die Zeit für sich automatisch, sie trinken da mal ein Bier, sie müssen da mal was erledigen und sind in dem Fall alleine unterwegs, aber das wird gar nicht so thematisiert! Aber wenn man sich als Mama mal eine Auszeit nimmt, gibt es so manche Mamas, die dafür kein Verständnis haben! Schade!"

"Auch Mamas brauchen mal 'Me-Time'. Genieße es."

"Jede Mama braucht mal eine Auszeit! Es ist schließlich ein 24-Stunden-Job, wenn auch der schönste der Welt! Genieß die Zeit in vollen Zügen!"

"Ganz im Gegenteil, Du bist eine super Mama."

Wie schön! Über so viel Support dürfte Anna sich sicherlich sehr freuen...