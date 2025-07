Anna Heiser nach OP regelrecht traumatisiert: "Kaiserschnitt ist echt nichts dagegen"

Offenbar sorgte das Posting für eine Welle an Nachfragen – viele Fans vermuteten, dass Anna die Gelegenheit auch für eine optische Nasenkorrektur nutzen wolle. Eine Followerin schrieb ihr daraufhin privat: "Das hab ich auch vor Jahren einmal machen lassen. Da könnte man, so viel ich weiß, die Form der Nase automatisch gratis etwas korrigieren lassen. Bei mir war es damals so. Ich hatte meine Nase aber so gelassen, wie sie ist bzw. war."