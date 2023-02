Anna Heiser: "Playboy"-Knaller! Lässt sie in Namibia die Hüllen fallen?

Warum die 32-Jährige so hart mit sich ins Gericht geht? Für ihr Aussehen wurde sie in der Vergangenheit oft von ihren Followern beleidigt. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. "Wir Frauen neigen dazu, unsere Körper kritisch zu betrachten. Egal, ob wir nahezu wie ein Model aussehen oder ein paar Kilo zu viel haben, finden wir immer etwas an uns auszusetzen", erklärte sie im Sommer 2021. Durch Social Media falle man immer "tiefer in ein Loch der Selbstzweifel. Und genau das ist falsch! Denn jeder unperfekte Körper ist perfekt". Wahre Worte!