Tina Ruland: So sexy sieht die „Manta, Manta“-Blondine heute aus

Statt auf der Tanzfläche fühlt sich das Energiebündel wohl eher im Wasser zu Hause. In ihrer Freizeit taucht die Schauspielerin leidenschaftlich gern. Nach einer Weltreise mit ihrer Familie im Jahr 2017 schrieb Tina Ruland das Buch „Move my Heimat“. Nur wenig später trennte sie sich nach neun Jahren Beziehung von ihrem Partner Claus Oldörp, dem Vater ihres zweiten Sohnes Vidal, und ordnete ihr Leben neu. Nach drei Jahren als Single, kann sich Tina Ruland heute vorstellen ihr Herz erneut zu verschenken. „Ja warum denn nicht? Verlieben macht ja so viel Spaß, man muss sich ja nicht gleich tief in eine Beziehung stürzen. Hauptsache, die Schmetterlinge fliegen. Ich verliebe mich einfach gerne“, verriet die 55-Jährige im November 2021 in einem Interview mit "Das Neue".