Anna Heiser: Schlimme Vermutung! Was spielt sich wirklich in Namibia ab?

Unter dem Beitrag häufen sich bereits die Kommentare ihrer empörten Fans:

"Ich verstehe es auch nicht so richtig, dass die schon wieder eine Auszeit braucht. Ich glaube, dass sie in Namibia nicht so glücklich ist. Sie hat zwar einen lieben Mann und zwei Kinder, aber irgendwie glaube ich, fehlen ihr die Freunde und ihre Heimat."

"Ich befürchte, sie wird eines Tages Gerald verlassen und zurück in die Heimat oder nach Deutschland kehren, mit oder ohne Kinder. Sie ist dort auf Dauer nicht glücklich, wäre so meine Prognose dazu. Die Zeit wird es zeigen. Jedenfalls ist die Tendenz schon da."

"Wahrscheinlich ist das Familienleben in Namibia nicht das Richtige für dich. Denn sobald du wieder dort bist, geht es dir wieder schlecht, das ist für dich wahrscheinlich nicht das richtige Leben dort."

Autsch! Mit so einer heftigen Reaktion hätte sie wohl nicht gerechnet! Ob ihr in Namibia wirklich etwas fehlt, weiß wohl nur Anna selbst. Doch ihrer eigenen Aussage nach fühlt sie sich dort mittlerweile pudelwohl ...