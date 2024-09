Anna Heiser: Süße Liebeserklärung an ihren Gerald

Auf Instagram hält die 34-Jährige nun ihre schönsten Momente mit Ehemann Gerald in einem süßen Zusammenschnitt fest und räumt damit ein für alle Mal alle Beziehungszweifel aus dem Weg. „Tja, an alle die geglaubt haben, wir würden nicht zusammen gehören… Pech gehabt!“, schreibt sie unter dem Post. Im Video gibt sie wertvolle Einblicke in die Highlights ihrer Partnerschaft – vom Kennenlernen bei „Bauer sucht Frau“ über die Hochzeit und die anschließende Auswanderung zu Gerald nach Namibia bis hin zur Geburt ihrer beiden Kinder.