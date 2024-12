Anna Heiser: Trauriges Statement zu Ehe-Aus - "Werde keine heile Welt mehr vorspielen"

"‚Wir sind dabei uns zu verlieren' - ein Satz, der seit Wochen in meinem Kopf herumschwirrt" - mit diesen alarmierenden Worten eröffnet Anna Heiser (34) am Abend des 5. Dezember das Statement, in dem sie die schlimmsten Befürchtungen ihrer Fans bestätigt. "Seit Jahren teile ich hier mein/unser Leben und werde keine heile Welt mehr vorspielen. Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss. Auf unserem gemeinsamen Weg, einen Traum zu verwirklichen, haben wir uns als Paar verloren. Wir haben es nicht mal gemerkt…", schildert sie die Realität einer Beziehungskrise, in der sie und Gerald offenbar schon seit Wochen stecken.