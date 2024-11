Bauer sucht Frau: "Seelenverwandt" – nach wenigen Minuten knistert es

Bei "Bauer sucht Frau"-Landwirt Heino startet die Hofwoche. Er holt Kandidat Markus am Bahnhof ab – in einer pinken Stretch-Limousine. Für den Auserwählten eine absolute Überraschung. Er ist begeistert. Im Wagen wird direkt losgeflirtet. Heino sucht den Augenkontakt und schwärmt von den blauen Augen seines Kandidaten. Auch Markus ist begeistert: "In dem Moment dachte ich: Auf einen Seelenverwandten getroffen. Das habe ich lange nicht mehr erlebt. Das ist Wahnsinn", meint Markus über Heino.

Auf dem Hof angekommen, kommt Markus aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er ist total begeistert von der Weite. Auch mit den Tieren harmoniert es sofort – und von denen gibt es auf dem Hof einige.

Als Heino Markus sein Schlafzimmer für die Hofwoche zeigt, wird der Kandidat allerdings hellhörig. Dort liegt im großen Doppelbett nicht nur eine Decke – soll er etwa dort nicht alleine nächtigen? "Schläfst du auch hier?", hakt er etwas skeptisch nach. Doch Heino versucht zu beruhigen: "Ich hab einfach meine eine zweite Decke, falls dir kalt wird. Es ist erstmal dein Schlafzimmer", stellt er klar, ergänzt aber: "Alles, was hier in der Woche vielleicht noch dazukommt, was auch immer – Hund, Katze …" – oder ganz vielleicht Heino selbst? Das lässt er offen ...