Anna Heiser: Überraschendes Baby-Update! Damit hat sie nicht gerechnet

Anna Heiser kann es kaum glauben. Ihr Bauch ist mittlerweile so groß, dass ihr sogar alltägliche Aufgaben nicht mehr so leicht von der Hand gehen, wie es vor ein paar Wochen noch der Fall war. "Ich vermute, es ist das letzte Mal, dass ich mir Pediküre selber mache", witzelt sie in ihrer Instagram-Story. "Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Bauch in den letzten Wochen explodiert ist." Damit hätte die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin nun wirklich nicht gerechnet!