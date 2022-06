Anna Hofbauer: Sorge vor der zweiten Geburt

Auf die Frage von Promiflash, ob die Schauspielerin denn Angst hätte, antwortet diese: "Angst ist es nicht, aber es schwingt immer ein bisschen mit. Man hat es im Hinterkopf und denkt: Hoffentlich geht dieses Mal alles gut." Eine gewisse Sorge ist also da. Doch das Paar will sich nicht von der Vergangenheit beeinflussen lassen. "Wir lassen es auf uns zukommen und gucken einfach, was passiert", so die 34-Jährige weiter.

Die zweite Schwangerschaft läuft zumindest ganz entspannt. Auf Instagram erklärt sie: "Es ist einfach Fakt, dass bei einer zweiten Schwangerschaft, alles nicht mehr ganz soooo spannend ist, wie beim ersten Mal, schließlich hat man bzw frau ja alles schon mal erlebt (Schön ist es natürlich trotzdem!) Auf jeden Fall setzt so langsam aber sicher der Nestbautrieb ein, und ich fang an mich damit auseinanderzusetzen, was wir wirklich brauchen und was nicht."

