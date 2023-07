Anna-Maria Ferchichi: Klarheit! Der Arzt bestätigt die traurige Vermutung

"Der Arzt hat mich eben angerufen. HCG ist gestiegen, aber nur auf 2000 irgendwas. Ist zu wenig für eine intakte Schwangerschaft", berichtet sie in ihrer Story. "Morgen wird geschaut, ob es eine Eileiterschwangerschaft ist." Leider ist Ehemann Bushido momentan nicht da, um seiner Frau die Hand zu halten. Sie ist vor Kurzem nach Deutschland mit den Kids gereist. Er ist in Dubai geblieben. "Was für ein Timing."