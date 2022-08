Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Fotos enthüllt! So sieht ihr Leben in Dubai aus

Nachdem sich Bushido und seine Familie in den letzten Monaten mehr oder minder aus Sicherheitsgründen aus der Öffentlichkeit zurückzogen, überrascht seine Frau nun mit ungewohnt intimen Einblicken in die familiäre Privatsphäre. So berichtet Anna-Maria Ferchichi zudem offen und ehrlich vom ersten Schultag ihres Nachwuchses auf einer deutschen Schule in Dubai. Setzt die Achtfach-Mama mit ihrer neuen Offenherzigkeit auf Social Media die Sicherheit ihrer eigenen Kinder aufs Spiel? Immerhin ist der Gerichtsprozess gegen den Clan-Chef Arafat Abou-Chaker in Deutschland nach wie vor nicht abgeschlossen. Doch da bislang keine neuen Bilder der Familie aus Dubai aufgetaucht sind, scheint Anna-Maria Ferchichi weiterhin auf ihre Familie Acht zu geben! Da können wir ja aufatmen...

