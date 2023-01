Anna-Maria Ferchichi & Bushido: Ehe in Gefahr! Sie kann es nicht mehr ertragen

Anna-Maria platzt der Kragen

Der Grund: Während Anna-Maria alleine die Kisten packt und das 900 Quadratmeter große Haus in 12 Stunden vollständig ausräumen will, zeigt Bushido seinem Besucher aus Deutschland lieber das neue Haus. Anschließend gönnt er sich noch eine leckere Pizza. Seiner Frau unter die Arme greifen? Nö! Darauf hat der Rapper keine Lust!

"Das ist asozial. Ein Haus zeigen? Geht’s noch? In zwölf Stunden ziehen wir um! Während ich einpacke, fährt er da hin und geht dann auch noch mit ihm da essen, wo ich mir denke: F*** you. Sorry, f*** you", poltert die wütende Anna-Maria. "Da ist dann auch bei mir das Fass voll. Das verletzt mich auch. Das war ein richtiger Arschloch-Move. Das sage ich auch so. Mir egal, das schneidet ihr auch nicht raus."

Ihre Wut kann die dunkelhaarige Schönheit nach der Aktion einfach nicht mehr verbergen. "Und dann erwartet er, dass ich an ihm vorbeigehe und ihm sage, wie toll er heute aussieht. Oder warum ich ihn nicht anlächle", meckert sie. "Und fünf Minuten später Lust auf Sex haben. So. Das erwartet er von mir als Frau. Trotz diesem ganzen Buckeln." Auweia...

