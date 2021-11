Anna Maria Ferchichi & Bushido: Erschütternde Baby-News! Diese Worte gehen unter die Haut

Anna Maria Ferchichi befindet sich im Schwangerschafts-Endspurt. Ihre drei kleinen Drillings-Mädchen sollen bereits am 12. November per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblicken. Jetzt gibt sie in einer Instagram-Story ein ehrliches Schwangerschafts-Update und teilt ihre Sorgen mit ihren Fans. Wird die Familie die Zeit der Geburt gut über die Bühne bringen? Anna Maria ist sich da noch nicht so sicher und verrät, dass sie "totale Panik" schiebe, insbesondere auch, da die Kindererziehung komplett in ihrer Hand liege. Ist Papa Bushido nicht für sie da?