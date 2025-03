AnNa R: Neue Erkenntnisse zum Tod - Ihr Hund wich nicht von ihrer Seite

Wie die BILD berichtet, könnte die Sängerin bereits mehrere Tage vor dem Notruf verstorben sein. Ein Ermittler äußerte gegenüber der Zeitung: „Vieles deutet darauf hin, dass sie nicht erst am Sonntag gestorben ist, sondern schon einige Zeit tot in ihrer Wohnung lag.“ Die Berliner Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären. Bisher gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen, doch die Auswertung der Tests könnte noch mehrere Monate in Anspruch nehmen. Die Nachricht über ihren unerwarteten Tod hat eine Welle der Anteilnahme ausgelöst.