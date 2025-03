AnNa R.: Peter Plate enthüllt überraschenden Inhalt seines letzten Gesprächs mit der Sängerin

AnNa R., die mit bürgerlichem Namen Andrea Neuenhofen hieß, feierte am 25. Dezember 2024 ihren 55. Geburtstag. Genau an diesem Tag telefonierte sie noch stundenlang mit Peter Plate. Es sollte ihr letztes Gespräch sein.

"AnNa war gerade dabei, Hackfleischbällchen zu machen, was sie immer an ihrem Geburtstag getan hat. Sie sagte: 'Meine Eltern kommen gleich und ich hänge noch zwei Stunden in der Zeit'", erinnert sich Plate im Interview mit RTL.

Nach dem Telefonat tauschten die beiden Musiker nur noch ein paar SMS aus. Drei Monate später wurde AnNa R. tot in ihrer Berliner Wohnung gefunden. Die Nachricht ihres Todes traf viele völlig unvorbereitet.