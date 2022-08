Anna Rossow: Ertappt! Ihre Lüge ist aufgeflogen

So kämpft sie für ihre Figur

Bei einer Fragerunde auf Instagram wurde sie nämlich von einer Followerin gefragt, wie sie es schafft, "so schön dünn zu sein". Annas verblüffende Antwort: "Also ehrlicherweise finde ich es gar nicht schön, so dünn zu sein. Ganz im Gegenteil, ich würde gerne etwas zunehmen!" Ihre Erklärung für ihre Model-Maße: "Ich habe eine gute Veranlagung durch meine Eltern und einen guten Stoffwechsel. Ich bin also der Typ Mensch, der sehr viel essen kann und wenig bis gar nicht zunimmt."

Aha – aber jetzt werden wir doch stutzig: Denn schließlich war sie in der Vergangenheit auf einem klaren Diät- und Sport-Trip, machte unter anderem eine mehrtägige Saftkur, stellte ihre Ernährung um und suchte sich einen Personal Trainer, der sie in Shape bringen soll. „Ich will mich unbedingt wieder gesünder ernähren und mehr Sport machen“, beschrieb sie ihren Plan selbst. Ziel, na klar: Noch mehr Pfunde sollen purzeln! Von wegen guter Stoffwechsel...