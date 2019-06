Anna Sorokin: So hat die Luxus-Betrügerin alle getäuscht!

Sie wollte ein Leben auf Jachten, mit Promi-Partys und in teuren Hotelsuiten: Anna Sorokin (28) träumte von einem Lifestyle in Saus und Braus, wollte zur High Society gehören. „Closer Crime“ begab sich auf die Spuren ihres unfassbaren Betrugs.

Sie schuf eine Person, die sie nicht war. „Es ging mir nie um das Geld“, behauptet Anna Sorokin heute. „Es ging mir um die Macht.“

Vom Tellerwäscher zum Millionär – dieser Weg des amerikanischen Traums schien der jungen Anna etwas zu steinig. Stattdessen wählte die Deutsch-Russin aus dem Rheinland ein anderes Motto, um zu den Reichen und Schönen zu gehören: „Fake it til you make it“ („Täusche alle, bis du es geschafft hast!“). Lange Zeit konnte sie New Yorks Upper Class hinters Licht führen, lebte in Luxushotels, dinierte in den angesagtesten Restaurants, verbrachte sogar Urlaube für mehrere tausend Euro – ohne dafür zu bezahlen. Zum Schein schlüpfte sie in eine Rolle, spielte die wohlhabende Tochter einer steinreichen Familie. Sie schuf Anna Delvey, eine reiche Erbin aus Deutschland, sammelte unter diesem Namen ein kleines Vermögen an, um ein angebliches Projekt zu finanzieren. Dafür sitzt sie jetzt hinter Gittern.

Das Mädchen aus Eschweiler

Anna wird in Russland in der Nähe von Moskau geboren. Mit 16 wandert sie mit ihrer Familie nach Deutschland aus, wohnt ab jetzt im beschaulichen Eschweiler bei Aachen. Dort besucht sie als Tochter einer Hausfrau und eines ehemaligen Tanklastwagenfahrers das Gymnasium, macht ihr Abitur und zieht nach London, um die Kunstschule Central Saint Martins zu besuchen. Doch sie bricht die Ausbildung ab und kehrt nach Deutschland zurück. Anna nimmt einen Job bei einer PR-Agentur in Berlin an, bis sie schließlich ein Praktikum für das französische -, Kunst- und Kulturmagazin „Purple“ in Paris ergattert. Dort ändert sie plötzlich ihren Namen, nennt sich jetzt Anna Delvey und zieht nach New York.

Die neue Anna Sorokin

In der Stadt, die niemals schläft, fasst Anna schnell Fuß, mietet sich in Nobel-Hotels ein, besucht angesagte Partys. Macht Luxusurlaube. Bucht Privatjets. Sie gibt vor, Millionärstochter zu sein. Sie erwarte über 50 Millionen Euro aus dem Treuhandfond des Vaters in Übersee, der mal Ölmagnat, mal Diplomat, mal Besitzer eines Solarkonzerns ist. Bis die Summe freigegeben werde, bräuchte sie nur einen Vorschuss für ein Kulturzentrum in Manhattan, dass die angebliche Jungunternehmerin unter dem Namen „Anna Delvey Foundation“ plant. Ein sechsstöckiger Kunstclub, mitten im wohlhabenden Stadtbezirk Gramercy Park mit Pop-up-Stores, Installationen, Restaurants.

Tatsächlich ergattert sie so unter anderem ein Darlehen von knapp 90.000 Euro bei einer Bank. Von dem Geld finanziert Anna ihr Leben, kauft schicke und , überschüttet Hotelpersonal mit Trinkgeldern. Bezahlt Restaurantbesuche. Alles, um den schönen Schein der gut betuchten Unternehmerstochter zu wahren. Durch ihren extravaganten schöpft niemand Verdacht. Anna ist ein Teil der High Society. Sie ist auf jedem Event herzlich willkommen. Kennt große Namen, ist mit Unternehmern, Pominenten per du.

Ein erster Verdacht

Doch dann bröckelt Annas Fassade langsam. Ein schickes Abendessen im Szene-Restaurant „Sant Ambroeus“ in Soho lässt ihre Freunde zum ersten Mal zweifeln. Als Anna die Rechnung von fast 300 Euro bezahlen möchte, funktionieren ihre Kreditkarten plötzlich nicht. „Der Kellner gab immer wieder Zahlen ein, schüttelte den Kopf, nahm die nächste Karte. Er probierte alle zwölf Karten aus“, so Neffatari Davis, eine junge Frau, die Anna Sorokin persönlich kennt. „Ich habe angefangen zu schwitzen, weil ich wusste, dass ich das jetzt bezahlen muss.“

Welche unglaubliche Wendung Anna Sorokins Betrug dann nehmen wird, erfahrt Ihr in der neuen Ausgabe von "Closer Crime" - jetzt am Kiosk!