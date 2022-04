Während die New Yorker High Society Anna Delvey in der Netflix-Doku noch immer für eine reiche Erbin hält, kommt Chase Sikorski seiner falschen Freundin bereits ziemlich früh auf die Schliche. 2016 lässt der junge Start-Up-Gründer die verzweifelte Anna in den USA sitzen und verschwindet plötzlich nach Dubai. Wer jetzt glaubt, das hätten sich die Netflix-Produzenten ausgedacht, der täuscht sich. Die gleiche Geschichte ereignete sich nämlich auch im echten Leben! Anna Sorokins Freund Hunter Lee Soik soll heute ebenfalls in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben. Etwa im März 2016 wurde der Tech-Nerd Mitglied des Gründungsteams der „Dubai Future Accelerators“, seit 2018 sitzt er im Vorstand der „enso Group“ aus Hong Kong.