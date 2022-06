Anna & Gerald Heiser: Affären-Beichte! Das kann sie ihm niemals verzeihen

Anna und Gerald Heiser genießen ihr Familienleben in vollen Zügen. Mittlerweile hat die Ex-"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin sich an ihren neuen Lebensmittelpunkt in Namibia gewöhnt und auch das Heimweh belastet sie nicht mehr so sehr wie am Anfang. Doch was würde die 31-Jährige eigentlich tun, wenn ihr Liebster sich plötzlich in eine andere Frau verguckt und seine Beziehung aufs Spiel setzt?