Anna & Gerald Heiser: Bitteres Gesundheits-Update

"Wir waren ganz schön krank", berichtet Anna in ihrer Story. Vermutlich hat sich auch Sohn Leon angesteckt. "Zum Glück hatte er nur relativ leichte Symptome wie Husten und Schnupfen. Ansonsten war er eigentlich ganz gut drauf." Zwar geht es ihr und Gerald mittlerweile etwas besser, jedoch hat sie weiterhin keinen Geruchs- und Geschmackssinn und leichten Husten. Am Sonntag steht der nächste Corona-Test an. Doch die Neu-Mama hat bereits eine böse Vorahnung. "Ich befürchte, dass wir immer noch positiv sind." Lässt sich nur hoffen, dass die Familie bald wieder komplett gesund ist...

