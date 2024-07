Anna & Gerald Heiser: Ehekrise? Jetzt spricht sie endlich Klartext

"In den vergangenen Tagen gab es Spekulationen über eine angebliche Trennung von Gerald und mir. Ja, ich habe allein Zeit in Europa verbracht. Ja, ich habe eine Instagram-Pause eingelegt. Ja, die Kinder und ich haben einige Tage an der Küste genossen. Und ja, nun sind wir auch allein in Windhoek", schreibt Anna auf ihrem Instagram-Kanal.

Warum Anna ohne ihren Schatz nach Europa gereist ist, wolle sie ihren Fans nicht erklären. Und sie fügt hinzu: "Gerald hat dieses Wochenende mit seinen Jungs und seiner Leidenschaft, dem Motorradfahren, verbracht, also habe ich mit den Kindern einen Ausflug gemacht. Und es war wirklich wunderschön! Hier in Windhoek verbringe ich viel Zeit allein, da die Kinder den Kindergarten besuchen müssen."

Man könne durch ausgewählte Instagram-Ausschnitte nicht das gesamte Bild sehen. "Deshalb tut es mir leid für diejenigen, die gespannt auf eine Trennung warten, aber auch an unserem 6. Hochzeitstag sind Gerald und ich immer noch ein starkes Team, das zusammen durch dick und dünn geht", so die 34-Jährige.

Na, das ist doch mal ein eindeutiges Statement!