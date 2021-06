Anna & Gerald Heiser: Erstes Update nach der Corona-Diagnose

Anna meldet sich bei den Fans

Deshalb befindet sich das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar nun in häuslicher Quarantäne. Seit Anna ihren Fans erzählt hat, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert hat, haben sie nichts mehr von ihr gehört. Bis jetzt! In ihrer Instagram-Story gibt die frisch gebackene Mama Entwarnung: "Ihr Lieben, macht euch keine Sorgen. Wir leben noch und sind (hoffentlich) auf dem Weg der Besserung. Ich melde mich in ein paar Tagen, wenn ich wieder fitter bin."

Dazu postet sie ein kurzes Video von sich, auf dem sie mit Baby Leon zu sehen ist. Um ihren kleinen Schatz zu schützen, trägt Anna einen Mund-Nasen-Schutz. "Unser Arzt meinte, wir müssen beim Kontakt mit Leon Maske tragen und Hände waschen", stellt die gebürtige Polin schon kurz nach ihrer Diagnose klar. Bleibt zu hoffen, dass es ihr und Gerald bald besser geht...

