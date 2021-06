Anna & Gerald Heiser: Baby-Name enthüllt!

Denn Leons Geburt lief nicht nach Plan. Weil der Kleine in Steißlage lag, musste er per Kaiserschnitt geholt werden. "Ich habe eine PDA bekommen, aber die hat nicht gewirkt. Ich habe also jeden Schnitt gespürt. Es tat höllisch weh", berichtete die Blondine. Also musste eine Vollnarkose eingeleitet werden. Heute geht es beiden glücklicherweise gut. "Das Wichtigste ist, dass er am Ende gesund zur Welt gekommen ist."

