Anna & Gerald Heiser: "Totale Katastrophe" - Jetzt könnten sie alles verlieren

Denn der Klimawandel macht das Land seit Jahren noch trockener und die 7000 Fußballfelder große Farm von Anna und Gerald braucht dringend Wasser. Die letzte Weizenernte sei eine "totale Katastrophe" gewesen, sagt Gerald. Sollte sich an der Dürre nichts ändern, wäre das für die beiden ein "finanzieller Genickbruch". Der Gedanke, ihren Hof nicht halten zu können, treibt ihnen die Tränen in die Augen. Sie haben so viel Herzblut in das Projekt gesteckt und schon so viele Herausforderungen in ihrem Zuhause gemeistert.

Vor der Geburt ihres Sohnes Leon im Jahr 2021 erlitt Anna eine Fehlgeburt. Auch die zweite Schwangerschaft mit Tochter Alina verlief dramatisch. Als Frühchen konnte sie nicht selbstständig atmen und musste auf die Intensivstation. Eine schwere Zeit! Aber sie haben nie aufgegeben. Auch jetzt nicht! Sie wollen hoffen, beten und kämpfen, dass ihr Traum von Afrika nicht in einer Katastrophe endet.