Anne Heche: Hirntot! Traurige Gewissheit nach dem Horror-Unfall

Vor einer Woche hatte Anne Heche einen tragischen Unfall. Die Schauspielerin ist mit ihrem Auto in ein Haus gekracht. Das Fahrzeug ging sofort in Flammen aus. "Leider erlitt Anne Heche bei ihrem Unfall ein schweres anoxisches Hirntrauma und liegt nach wie vor im Koma, in kritischem Zustand. Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt", heiß es aus ihrem Umfeld. Jetzt herrscht traurige Gewissheit. Anne ist hirntot.