Olivia Newton-John (†73) : So positiv war sie noch vor wenigen Monaten

Große Trauer in Hollywood - "Grease"-Star Olivia Newton-John ist tot! Die Schauspielerin starb im Alter von nur 73 Jahren an ihrer Brustkrebs-Erkrankung. Der Krebs war schon lange Teil ihres Lebens, 1992 und 2013 gelang es ihr bereits sogar ihn mehrfach zu besiegen. Doch 2017 kehrte er zurück und sie schaffte es nun leider kein drittes Mal. Doch bis zuletzt blieb die Mutter einer Tochter eine Kämpferin und blickte positiv in die Zukunft.