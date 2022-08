Anne Heche: Todesursache enthüllt! Daran starb sie wirklich

Die Gerichtsmediziner des Los Angeles County haben herausgefunden, dass Anne an einer Rauchvergiftung und an den thermischen Verletzungen, die sie durch das Feuer verursacht wurden, gestorben ist. Durch den Aufprall auf das Lenkrad erlitt sie eine Brustbeinfraktur. Außerdem wurde in ihrem Körper Kokain und Fentanyl festgestellt.