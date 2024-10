Anne Menden: Große Sorge um den GZSZ-Star!

"Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen", beginnt die Schauspielerin ihre Story. "Ein paar Tage habe ich mich ja nicht gemeldet, es geht mir auch noch nicht wirklich besser, aber ich muss euch leider mitteilen, dass ich heute nicht an der Demo in Berlin teilnehmen kann", erklärt sie ihren Fans. Bei der Demo handelt es sich um eine Demo für den in Grönland inhaftierten Anti-Walfang-Aktivisten und Gründer der Meeresschutzorganisation "Sea Shep­herd" Paul Watson, dem aktuell die Auslieferung nach Japan droht.

Anne Menden ist anzumerken, wie schwer ihr diese Absage fällt, doch ihr Gesundheitszustand lässt es einfach nicht zu, wie sie erklärt. Sie hofft, dass es "eine ganz, ganz tolle und erfolgreiche Demo wird". Dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen kann, macht die Schauspielerin "sehr traurig".