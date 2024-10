Anne Menden: "GZSZ"-Aus nach 20 Jahren? Das sagt die Schauspielerin

Am 5. Oktober 2004 schlüpfte Anne Menden im Alter von 19 Jahren zum ersten Mal in ihre GZSZ-Rolle Emily Höfer. Für die Schauspielerin ein besonderer Einstieg, da ihr erster Drehtag an ihrem Geburtstag stattfand: "Ich war sowieso super nervös […] und das ganze Studio singt. Da war der Fokus so auf mir", berichtete die mittlerweile 39-Jährige. Bei ihrem ersten Dreh gelang ihr dann auch gleich ein Malheur: "Da stand so eine Cappuccino-Tasse auf dem Tresen, und ich sollte nach hinten gucken und habe meine ganzen Haare in diesen Cappuccino rein."

In all den Jahren stand dabei ein GZSZ-Kollege immer an ihrer Seite: Jörn Schlönvoigt, der in der Serie ihren Zwilling Philipp spielt. Zu ihm pflegt die Schauspielerin ein ganz besonderes Verhältnis: „Eigentlich sind wir wie echte Zwillinge und wie echte Geschwister“, erklärte Jörn in dem Interview. Seitdem die beiden 18 und 19 Jahre alt sind, stehen sie gemeinsam für die Serie vor der Kamera und verstehen sich mittlerweile blind.