Anne Menden: Jetzt spricht sie über ihre Schwangerschaft

Anne Menden spielt in der Daily Soap die Rolle Emily. Die hat schon so einiges erlebt in den 18 Jahren bei GZSZ. Eine Geschichte, die Anne sehr in Erinnerung geblieben ist, war die Schwangerschaft ihrer Rolle.

Wie sie im offiziellen GZSZ-Podcast verrät, war die Schwangerschaft tatsächlich eine ihrer größten Herausforderungen in der Rolle. "Ich hatte unglaublich Angst diese Geburt zu drehen. Ich habe nie ein Kind bekommen, ich kann mir das gar nicht vorstellen", gesteht die 36-Jährige.